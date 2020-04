De surveillance die overheden inzetten in het kader van de coronacrisis kan op de lange termijn het recht op privacy ondermijnen, waarschuwt de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties (VN) voor privacy Joseph Cannataci.

Volgens Cannataci worden maatregelen die nu worden getroffen om burgers in bijzondere omstandigheden te helpen mogelijk ook na de coronacrisis nog gebruikt.

"Dictaturen en autoritaire maatschappijen starten vaak in het licht van een bedreiging", aldus de VN-rapporteur. "Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn en niet al onze vrijheden weg te geven."

Wereldwijd worden maatregelen genomen om de coronacrisis met behulp van technologie te bestrijden. In Europa delen providers in een aantal landen telecomdata met de overheid. Nederland onderzoekt op dit moment de mogelijkheden daarvoor, lieten woordvoerders van de betrokken ministeries vorige week aan NU.nl weten.

In een aantal landen in Azië gaan de maatregelen verder. Zo worden mensen op Taiwan in de gaten gehouden via het signaal van hun smartphone. Als dat uitvalt, staan de autoriteiten binnen een kwartier voor de deur, waarschuwt het land.

Volgens Cannataci moeten overheden de voorkeur geven aan vrijwillige middelen, zoals apps waarbij gebruikers toestemming moeten geven om zichzelf te laten monitoren. "Elke vorm van data kan op ongelofelijke manieren worden misbruikt", zegt hij. "Als je een leider hebt die een bestaand systeem wil misbruiken, is het al te laat."

