De Amerikaanse hotelketen Marriott is opnieuw slachtoffer geworden van een datalek. Daarbij hebben hackers inzicht gekregen in de gegevens van 5,2 miljoen gasten, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn website.

In 2018 werd al bekend dat hackers toegang hadden gekregen tot de gegevens van 500 miljoen Marriott-gasten. Het bedrijf riskeert een boete van 99,2 miljoen pond (112 miljoen euro) van de Britse toezichthouder vanwege nalatigheid.

Volgens Marriott hebben onbevoegden halverwege januari opnieuw toegang gekregen tot de gegevens van hotelgasten. Het zou gaan om onder meer namen, e-mailadressen, telefoonnummers, het geslacht, geboortedata en bedrijfsinformatie. Niet elke gast had al deze gegevens met Marriott gedeeld, merkt het bedrijf op.

Volgens de hotelketen heeft de aanvaller gebruikgemaakt van inloggegevens van twee medewerkers van een Marriott-franchisenemer. De gegevens zijn geblokkeerd nadat Marriott eind februari op de hoogte werd gesteld van de toegang tot "een onverwachte hoeveelheid gasteninformatie".

Het is onduidelijk welke Mariott-vestigingen door de hack zijn getroffen. Ook is niet bekendgemaakt of het om hotels in Nederland gaat. Het bedrijf zegt dat de betreffende gasten dinsdag per e-mail op de hoogte zijn gesteld.