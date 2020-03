De populaire videochatapp Houseparty looft 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) uit aan degene die kan bewijzen dat er een 'lastercampagne' is opgezet tegen de app, waarin Houseparty wordt beschuldigd van hacken. Dat schrijft het bedrijf dinsdag op Twitter.

Met Houseparty kunnen groepsgesprekken tot acht personen worden gestart en spelletjes worden gespeeld. Houseparty zegt aanwijzingen te onderzoeken dat het bedrijf slachtoffer is geworden van laster, "betaald door een commerciële partij".

Maandag berichtten verschillende Britse kranten, waaronder The Sun en Mirror Online dat veel Houseparty-gebruikers op onder meer Twitter claimen gehackt te zijn. Zij schrijven dat hun telefoons werden overgenomen toen ze Houseparty installeerden.

Houseparty gaat op Twitter tegen de geruchten in. "Alle accounts zijn veilig - onze dienst is veilig, is nooit gesaboteerd en verzamelt geen wachtwoorden voor andere sites."

Het is niet duidelijk wat er precies met de accounts gebeurd is. Veel van de gebruikers die gehackt zouden zijn, melden dat er werd ingelogd bij bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en Spotify. Mogelijk gebruikten ze dezelfde wachtwoorden voor meerdere diensten, stonden die wachtwoorden in een database met gelekte informatie en kwamen criminelen op die manier binnen.