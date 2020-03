De persoonlijke gegevens van 4,9 miljoen mensen uit Georgië zijn zaterdag online geplaatst, meldt ZDNet maandag. Het land telt ruim 3,7 miljoen inwoners. De Amerikaanse nieuwssite, die de database heeft ingezien, concludeert dat het deels om gegevens van overleden personen gaat.

De gelekte database bevat volgens ZDNet onder meer voor- en achternamen, adressen, geboortedata, identificatienummers en mobiele telefoonnummers. Vermoedelijk is een groot deel van de Georgische bevolking door het lek getroffen.

Het bestaan van de gelekte database wordt bevestigd door de Georgische kiesraad CEC, die in een verklaring zegt dat de gegevens niet van het orgaan afkomstig zijn. "De CEC beheert informatie over 3,5 miljoen stemgerechtigden en bevat uiteraard geen informatie van overleden personen", aldus de kiesraad.

De CEC merkt daarnaast op dat het geen informatie als telefoonnummers of ID-nummers verwerkt om de kiezerslijst voor Georgische verkiezingen op te stellen. Het is onduidelijk wat de herkomst van de gegevens wel is. Volgens ZDNet doen de Georgische autoriteiten onderzoek naar het datalek.