Microsoft wijzigt zijn beleid voor investeringen in bedrijven die gevoelige technologie als gezichtsherkenning leveren, maakt het bedrijf bekend op zijn website. De aanpassing volgt na een onderzoek naar het Israëlische bedrijf AnyVision, dat gezichtsherkenning toepast op de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever.

Microsoft verwierf een minderheidsbelang in AnyVision na een investering, maar trekt die nu terug. Een minderheidsbelang staat volgens Microsoft "niet het niveau van toezicht of controle toe" dat het bedrijf graag zou willen toepassen.

Het bedrijf wijzigt daarom zijn beleid, om een einde te maken aan minderheidsinvesteringen in bedrijven die gezichtsherkenningstechnologie verkopen. "Daarmee verlegt Microsoft zijn focus naar relaties die het bedrijf meer toezicht en controle op het gebruik van gevoelige technologieën geven", aldus het bedrijf.

In 2019 stapten oud-werknemers van AnyVision naar NBC News met de mededeling dat Microsoft ethische afspraken over het gebruik van de Israëlische technologie zou schenden. In juli stond AnyVision al centraal in een profiel in de Israëlische krant Haaretz, die schreef dat het bedrijf naast aan grenscontroles ook werkte aan een vertrouwelijk project waarmee Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever in de gaten gehouden kunnen worden.

Microsoft stelde onderzoek in

Na de berichtgeving stelde Microsoft een onderzoek in. Daarmee wordt geconcludeerd dat "het beschikbare bewijs laat zien dat AnyVisions technologie niet is gebruikt om een massasurveillanceprogramma in de Westelijke Jordaanoever aan te drijven".

Daarmee zou de investering technisch gezien voldoen aan de ethische richtlijnen van Microsoft. Toch heeft het bedrijf besloten om zijn aandeel in AnyVision van de hand te doen.