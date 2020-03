Duitsland wil op korte termijn een app ontwikkelen die bijhoudt met wie een smartphone-gebruiker in contact is geweest, meldt Reuters. Het land volgt daarmee in de voetsporen van Singapore.

De Singaporese app registreert via bluetooth wanneer de smartphone in de buurt van een andere telefoon is. Mocht de eigenaar van de smartphone het coronavirus blijken te hebben, dan kan de overheid met de informatie uit de app zijn laatste contacten opsporen. Zo kan iedereen getest worden op het virus.

Officieel mogen overheden van de Europese privacywet individuele burgers niet volgen, ook niet tijdens een pandemie. Ook staat Duitsland normaliter sceptisch tegenover spionagesoftware. Dankzij de escalerende coronacrisis is er echter draagvlak ontstaan voor een app die andere telefoons in de buurt registreert, mits deze alleen vrijwillig geïnstalleerd kan worden.

Duitsland verwacht de app binnen enkele weken in gebruik te kunnen nemen.

In Duitsland delen telecomproviders al langer geanonimiseerde locatiedata met lokale gezondheidsautoriteiten. Inmiddels zijn in Duitsland 545 mensen overleden aan het virus, relatief weinig in vergelijking met buurlanden.