Saoedi-Arabië volgt mogelijk via smartphones de bewegingen van reizende Saoedische onderdanen in de VS. Een klokkenluider heeft miljoenen mogelijke trackingverzoeken die vanuit het koninkrijk zijn verstuurd met de Britse krant The Guardian gedeeld.

Het gaat om verzoeken via het zogenoemde SS7-systeem, dat al tientallen jaren wordt gebruikt om verschillende mobiele netwerken met elkaar in contact te brengen. Normaliter wordt dit systeem voornamelijk gebruikt om te bepalen of iemand in het buitenland roamingkosten moet betalen.

Het systeem kan echter ook worden ingezet om bij te houden waar een telefoon zich op een bepaald moment bevindt. Met een SS7-verzoek kan de locatie van een telefoon tot op enkele honderden meters bepaald worden.

Een overdaad van verzoeken via SS7 duidt vaak op een poging tot het volgen van bepaalde telefoons, schrijft The Guardian. De verzoeken werden vanuit Saoedische telefoniebedrijven verstuurd naar hun evenknieën in de Verenigde Staten.

Deze bedrijven verstuurden tussen 1 november en 1 maart zo'n 2.3 miljoen verzoeken per maand. Voor sommige smartphones werd soms twee tot dertien keer per uur een verzoek uitgestuurd.