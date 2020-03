Twitter heeft twee video's van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd. Daarin negeert hij de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus tegen te gaan.

In de filmpjes was te zien dat Bolsonaro over straat liep in de Braziliaanse stad Brasilia. Daar begaf hij zich onder de mensen en sprak hij een man op de markt aan. "We moeten blijven werken", zei de president in het filmpje tegen de man. "Er gaan mensen dood, maar dat is aan God, daar kunnen wij niets aan doen."

Twitter heeft in een verklaring laten weten recent de regels te hebben veranderd voor berichten die tegen gezondheidsadviezen van officiële instanties in gaan. Ook pakt Twitter berichten aan die het risico op overdracht van het coronavirus vergroten.

Socialemediaplaforms zoals Twitter en Facebook zien het aantal berichten met nepnieuws en desinformatie over het virus toenemen. Facebook maakte eerder eveneens bekend dit soort berichten actief te gaan wissen.

Bolsonaro negeert adviezen van gezondheidsexperts en riep afgelopen week een campagne in het leven, die de strenge coronamaatregelen in Braziliaanse regio's ondermijnt. Volgens de president, die het virus afdoet als "een klein griepje", worden er "onnodig strenge maatregelen" getroffen. Het gaat hierbij onder meer om afstand houden. Deze regels zouden volgens hem de economie vernietigen.

In Brazilië zijn meer dan 4.200 mensen positief getest op corona. Uit officiële cijfers blijkt dat 136 Brazilianen aan de gevolgen van het COVID-19-virus zijn overleden.

