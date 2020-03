Google heeft de app van complotwebsite Infowars uit de Play Store verwijderd, bevestigt Google vrijdag tegen Wired. De app van de omstreden complotdenker Alex Jones zou onjuiste informatie over het coronavirus promoten en dat gaat tegen de richtlijnen van het platform in.

Het verwijderen van de app komt na een video die vorige week was gepost in de Infowars-app waarin de noodzaak van maatregelen die bedoeld zijn om de verspreiding van het COVID-19-virus te vertragen, zoals afstand houden, betwist werd.

"Het bestrijden van desinformatie in de Play Store is meer dan ooit een topprioriteit voor het team", vertelt een woordvoerder van Google aan Wired. "Als we apps vinden die het beleid schenden door misleidende of schadelijke informatie te verspreiden, verwijderen we ze uit de Play Store."

Apple verwijderde de app van Infowars in 2018 al uit de App Store omdat de app volgens het bedrijf 'aanstootgevende inhoud' bood en dat is in strijd met de richtlijnen van de appwinkel. Ook is het account van Infowars meerdere keren van YouTube verwijderd.

Tijdens de uitbraak van het COVID-19-virus treden techbedrijven strenger op tegen misinformatie. Zo werken de grootste techbedrijven in de Verenigde Staten samen in de strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus. In deze samenwerking zijn Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter en YouTube vertegenwoordigd.