Google gelast dit jaar zijn 1 aprilgrappen af, blijkt uit een interne mail die in handen is van Business Insider. Google stopt dit jaar met de traditie "uit respect voor iedereen die tegen het COVID-19-virus vecht", zo staat in de e-mail van hoofd marketing Lorraine Twohill.

"Onze prioriteit is op dit moment om mensen hulp te bieden, dus laten we de grappen bewaren voor april volgend jaar, die ongetwijfeld een stuk opgewekter zal zijn", aldus Twohill. "We hebben de gecentraliseerde plannen voor 1 april al stopgezet, maar beseffen dat er mogelijk kleinere projecten binnen teams zijn waarvan we niets weten. Zorg ervoor dat uw teams elke grap die ze hebben gepland - intern of extern - stopzetten."

Google is een grote liefhebber van 1 april. Al een paar jaar maakt het bedrijf 1 aprilgrappen, zowel internationaal als speciaal voor Nederland. Zo was het vorig jaar mogelijk om Snake te spelen in Google Maps. Eerder kwam Google op 1 april met de website com.google, waar een omgekeerde versie van de zoekmachine in de browser verscheen.

800 miljoen dollar in strijd coronavirus

Daarnaast maakte Google vrijdag in een blogpost bekend 800 miljoen dollar, zo'n 716 miljoen euro, vrij te maken voor de strijd tegen het COVID-19-virus. Het geld wordt in fondsen gedoneerd voor de productie van medische benodigdheden die worden gebruikt om COVID-19 te bestrijden, en in advertentiekredieten aan overheids- en gezondheidsorganisaties en bedrijven.

Het bedrijf zal 340 miljoen dollar aan Google-advertentiekredieten verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven en 250 miljoen dollar voor de World Health Organization (WHO) en andere overheidsinstanties.

