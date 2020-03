De populaire videobel-app Zoom stopt met het doorsturen van gebruikersdata naar Facebook, schrijft Motherboard. Zoom heeft een update uitgebracht voor zijn iOS-app die ervoor zorgt dat bepaalde gegevens niet meer naar Facebook worden verzonden.

Uit onderzoek van Motherboard bleek eerder deze week dat Zoom gebruikersdata naar Facebook verzond, ook als gebruikers geen Facebook-account hebben. Het bedrijf was hier naar gebruikers toe niet transparant over.

Zoom gebruikt, net als veel andere apps, de softwarekits (SDK) van Facebook om functies gemakkelijker in de app te implementeren. Dat heeft ook het effect dat informatie naar Facebook wordt verzonden.

Zo stelde de Zoom-app Facebook op de hoogte wanneer de gebruiker de app opent en gaf het details over het apparaat van de gebruiker, zoals het model, de tijdzone en stad van waaruit ze verbinding maken en welke telefoonmaatschappij ze gebruiken. Ook stuurde de app een ID door die bedrijven kunnen gebruiken om de gebruiker gericht advertenties te sturen.

"We zullen de Facebook SDK verwijderen en de functie opnieuw configureren, zodat gebruikers nog steeds met Facebook kunnen inloggen via hun browser", vertelt een woordvoerder van Zoom in een verklaring. "Gebruikers moeten de app updaten naar de nieuwste versie zodra deze beschikbaar is, zodat deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. We bieden onze oprechte excuses aan en blijven ons sterk inzetten voor de bescherming van de gegevens van onze gebruikers."