Apple heeft een nieuwe website en app ontwikkeld die een screeningstool biedt voor COVID-19-symptomen, maakt de techgigant vrijdag bekend. Ook kunnen gebruikers daar informatie vinden van vertrouwde bronnen over de uitbraak van het coronavirus.

De software is ontwikkeld in samenwerking met Centers for Disease Control (CDC), het Coronavirus Task Force van het Witte Huis en het Federal Emergency Management Agency.

Bij de app en website vullen gebruikers een vragenlijst in. Daarin wordt onder meer gevraagd of ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en welke symptomen ze hebben. Ze krijgen vervolgens advies op basis van hun antwoorden, bijvoorbeeld om aan zelfisolatie te doen. Daarnaast beantwoordt de app veelgestelde vragen over het virus met officiële informatie van de CDC.

Apple zei dat het de antwoorden die gebruikers geven op de vragenlijst niet zal verzamelen en dat de antwoorden niet naar Apple of een overheidsinstantie zullen worden gestuurd.

De app, Apple COVID-19, lijkt vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar de website is ook in Nederland te gebruiken. Deze is wel in het Engels geschreven.

