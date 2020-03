Verplicht thuiszitten wordt een stuk leuker als je een spelletje kunt spelen met je vrienden. Deze apps voor smartphones en tablets zijn stuk voor stuk aanraders.

Cluedo

Het klassieke moordmysterie Cluedo is op je smartphone of tablet zowel in je eentje tegen de computer als online tegen vrienden te spelen. Op een digitaal notitieblok zet je kruisjes, vinkjes of vraagtekens terwijl je beurt na beurt probeert te achterhalen wie de moordenaar is.

Het speelbord is precies hetzelfde als het fysieke bordspel. De app heeft na de aanschafprijs geen reclames of in-app-aankopen meer.

Download Cluedo voor iOS (4,49 euro) of Android (2,29 euro)

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour beschikt sinds kort over online multiplayer, wat het meteen een van de leukste gratis games maakt om tegen bekenden en vreemden te spelen. Net als op Nintendo-spelcomputers klim je in Mario Kart Tour als een van de bekende personages uit het Mushroom Kingdom in een kartwagentje, om vervolgens koste wat kost als eerste over de finish te rijden.

Mario Kart Tour is gratis te spelen, maar heeft de nodige in-app-aankopen en zelfs een abonnement waarmee je extra's vrijspeelt. Wil je echter zo nu en dan eens een rondje racen tegen vrienden, dan voldoet de gratis versie prima.

Download Mario Kart Tour voor iOS of Android (gratis)

94 Video Zo ziet de smartphoneversie van Mario Kart eruit

Sky: Children of the Light

In Sky: Children of the Light staat het maken van nieuwe vrienden centraal. In dit avontuur los je samen puzzels op, met andere spelers die je niet kent. Door kaarsen aan te steken en elkaars hand vast te houden kun je elkaar een handje helpen.

Ondertussen vlieg je over wolken en loop je door donkere bossen. Gaandeweg ontgrendel je nieuwe upgrades om beter te vliegen en zijn er overal geheimen in hoekjes en gaatjes weggestopt.

Sky is gemaakt door Thatgamecompany, dezelfde ontwikkelaar die ook de populaire indiegames Journey en Flower maakte. Dat is goed te zien, want Sky ziet er net zo mooi en sprookjesachtig uit.

Download Sky: Children of the Light voor iOS (gratis)

Call of Duty Mobile

Wat minder geschikt voor de jongere spelers onder ons is Call of Duty Mobile. De populaire shooter maakt verrassend succesvol de overstap naar de veel kleinere schermen van tablets en smartphones, met een degelijke touchscreenbesturing en ondersteuning voor bluetoothcontrollers.

In Call of Duty Mobile is een uitgebreide selectie aan modi beschikbaar, waaronder klassiekers als Domination en Team Deathmatch, maar ook een vermakelijke Battle Royale-optie. Dat doe je allemaal om ervaringspunten te verdienen, waarmee je jouw personage uitrust met nieuwe vaardigheden en wapentuig.

Download Call of Duty Mobile voor iOS of Android (gratis)