Wat is de beste alles-in-1 zwart-witprinter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Bij een zwart-witprinter ligt de keuze voor een laserprinter voor de hand. Met een laserprinter zijn je teksten haarscherp. En je inkt droogt niet uit. Maar ook een inkttankprinter kan een goede optie zijn. Die printers hebben een ingebouwde inkttank die je kunt navullen met goedkope inktflesjes.

De Consumentenbond test printers op onder meer afdrukprestaties, afdrukgemak en de kosten en verbruik van inkt of toner. Er zijn in totaal 242 printers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Veel mensen die op zoek zijn naar een zwart-witprinter willen er eentje waarmee ze ook kunnen scannen en kopiëren. Daarom lichten we alleen zwart-witprinters uit die dat ook kunnen (alles-in-1).

Binnen deze categorie is een alles-in-1-inkttankprinter van Epson de Beste uit de Test. Een alles-in-1-laserprinter van Brother is de Beste Koop.

De Epson is een inkttankprinter en is wat duurder in aanschaf. Maar vanwege de goedkope navulflesjes verdien je dat - als je voldoende print - terug. Hij wordt pas echt voordelig als je gemiddeld genomen 110 of meer pagina's per maand print.

De afdrukkwaliteit van de Epson is goed. Ook is hij makkelijk in het gebruik. Printen gaat snel en er kan veel papier in (250 vellen).

Op kopiëren scoort hij iets minder goed. De snelheid is prima, maar de kwaliteit van de kopie is niet al te best. Scannen doet hij iets beter, maar het scannen van foto's duurt wel erg lang.

Er kwamen meerdere printers met een 7,7 als Beste uit de Test. We lichten hier de printer uit die het laagst geprijsd is.

De Brother is al wat langer op de markt, maar heeft nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het is een laserprinter waarmee je ook kunt scannen en kopiëren.

De afdrukprestaties van deze printer zijn goed en hij is makkelijk in gebruik. De kosten voor het tonerverbruik zijn erg laag. Printen gaat heel snel en ook bij deze printer kan er veel papier in (250 vellen). Scannen en kopiëren doet hij ook redelijk goed.

Een nadeel is dat de zogenoemde 'papierbaan' van deze printer beperkt toegankelijk is. Dit kan lastig zijn als er papier vastloopt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.