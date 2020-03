Nu door het COVID-19-virus meer mensen thuisblijven, bewegen mensen een stuk minder, merkt Fitbit. De fitnesstracker ziet het aantal gezette stappen in veel landen dalen, waaronder in Nederland.

In Nederland werd zondag 15 maart bekend dat horecagelegenheden, sauna's, seksclubs en coffeeshops dicht moeten. Ook moet waar mogelijk thuisgewerkt worden en moeten sociale contacten worden beperkt.

Dat was meteen terug te zien in het aantal stappen dat Nederlanders per dag zetten. In de week van 15 tot 22 maart werden er door Nederlanders gemiddeld 11 procent minder stappen gezet dan in dezelfde week in 2019.

Spanje zag afgelopen week de grootste afname in gezette stappen. Twee weken geleden nam het aantal stappen af met 11 procent en vorige week werden er door Spanjaarden 38 procent minder stappen gezet dan normaal. Italië en Portugal zagen vorige week allebei een afname van 25 procent.

"Naarmate de COVID-19-pandemie zich blijft ontwikkelen, heeft dit een grote impact op de fysieke activiteit voor onze meer dan 30 miljoen actieve Fitbit-gebruikers over de hele wereld", aldus Fitbit. "Onze missie is altijd geweest om mensen over de hele wereld te helpen gezonder te worden, en het is belangrijker dan ooit om dit te doen in deze uitdagende tijden."

