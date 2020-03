De iOS-versie van de populaire videobel-app Zoom stuurt data van gebruikers door aan Facebook, ook als gebruikers zelf geen Facebook-account hebben, blijkt uit onderzoek van Motherboard. Zoom is hier naar gebruikers toe niet transparant over.

De Zoom-app stelt Facebook op de hoogte wanneer de gebruiker de app opent, geeft details over het apparaat van de gebruiker, zoals het model, de tijdzone en stad van waaruit ze verbinding maken en welke telefoonmaatschappij ze gebruiken. Ook stuurt de app een ID door die bedrijven kunnen gebruiken om de gebruiker gericht advertenties te sturen, bleek uit de analyse van Motherboard.

Dit soort gegevensoverdracht is niet ongebruikelijk. Veel apps gebruiken de softwarekits (SDK) van Facebook om functies gemakkelijker in hun apps te implementeren. Dat heeft ook het effect dat informatie naar Facebook wordt verzonden.

Maar volgens Motherboard is Zoom niet transparant over deze gegevensoverdracht naar Facebook. Het beleid van Zoom zegt dat het bedrijf de Facebook-profielinformatie van gebruikers verzamelt wanneer zij Facebook gebruiken om in te loggen bij Zoom, maar vermeldt niet expliciet iets over het verzenden van gegevens van Zoom-gebruikers die geen Facebook-account hebben.

Facebook vertelde Motherboard dat ontwikkelaars transparant moeten zijn over de gegevens die hun apps naar Facebook sturen. Zoom heeft nog niet gereageerd op het onderzoek van Motherboard.