De app Luscii, waarmee mensen hun symptomen omtrent het coronavirus kunnen doorgeven aan een ziekenhuis, breidt zich uit buiten Amsterdam. De app is vanaf donderdag ook beschikbaar in de regio's Utrecht en Nijmegen. Vrijdag volgt Assen.

Mensen kunnen zich bij Luscii aanmelden om vervolgens via de app symptomen door te geven die mogelijk wijzen op een besmetting met het COVID-19-virus. Medisch personeel van een ziekenhuis uit de regio beoordeelt de situatie en stuurt via de app een bericht terug. Patiënten kunnen ook gebeld worden als daar aanleiding voor is.

Mensen uit de regio Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad en Almere kunnen via de app in contact komen met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). In de provincie Utrecht werkt Luscii met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en in de regio Nijmegen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) maakt vrijdag bekend uit welke postcodegebieden mensen via Luscii contact met het ziekenhuis kunnen opnemen. Naar verwachting wordt de app in de komende periode in meer regio's beschikbaar, zegt Daan Dohmen van Luscii tegen NU.nl.

Een uitzondering daarop is de provincie Noord-Brabant, waar het coronavirus in Nederland de meeste slachtoffers maakt. Volgens Dohmen leggen de Brabantse ziekenhuizen hun prioriteit op dit moment bij het verzorgen van patiënten, maar hij sluit niet uit dat de app op een later moment ook daar beschikbaar wordt.

Dohmen benadrukt dat de app geen vervanging is van reguliere zorg of spoedhulp.

