Huawei heeft donderdagmiddag de P40-serie uit de doeken gedaan. De Huawei P40 Pro+ is het toptoestel met de meeste cameralenzen achterop, waaronder twee zoomlenzen.

In totaal verschijnen er drie verschillende modellen in de P40-serie. De reguliere P40 heeft een 6,1 inch-scherm, de P40 Pro en de P40 Pro+ hebben allebei een 6,58 inch-scherm. Het scherm vult de voorkant en wordt linksboven alleen onderbroken door een gat waarin twee frontcamera's zijn geplaatst.

Het scherm buigt mee in de zijkanten. Het display heeft een beeldverhouding van 19,8 bij 9 en biedt een verversingssnelheid van 90 Hz.

Vijf cameralenzen op de P40 Pro+

De Huawei P-serie staat bekend om zijn cameraprestaties. Ook dit keer legt het bedrijf daar weer de focus op. De standaardlens maakt foto's van 50 megapixels.

De P40 Pro+ is het topmodel. Deze telefoon heeft naast een standaardlens, een groothoeklens en een dieptesensor twee zoomlenzen. De ene biedt drie keer optische zoom (zonder kwaliteitsverlies) en de ander tien keer optische zoom. De lenzen werken samen en moeten daarmee beter prestaties leveren.

De telefoon kan naast optisch ook hybride zoomen, een combinatie van optisch en digitaal zoomen, waarbij details door de software worden ingevuld. De P40 Pro+ kan hiermee tot twintig keer zoomen. Door alleen van de digitale zoom gebruik te maken, is honderd keer zoombereik mogelijk, al treedt daarbij doorgaans wel sneller ruis en bewegingsonscherpte op. Huawei zegt dat deels te hebben opgelost door de stabilisatie te verbeteren.

Camera's op de P40 en P40 Pro

De reguliere P40 heeft drie lenzen, een standaardlens, een groothoeklens en een zoomlens om drie keer mee te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De P40 Pro heeft vier lenzen. Dit toestel heeft een betere zoomlens (vijf keer optisch zoomen) en een dieptesensor.

Ook in de camerasoftware van de P40-telefoons zijn verbeteringen doorgevoerd. Zo werkt de autofocus sneller, wat handig is bij het fotograferen van bewegende onderwerpen.

AI Best Moment

Huawei presenteerde ook de functie AI Best Moment in de fotografiesoftware. Hiermee worden momenten net voor en na het afdrukken gevangen. De software gebruikt algoritmes om het fotomoment te presenteren.

Ook is er een optie waarmee voorbijgangers uit het beeld geknipt kunnen worden, als zij toevallig op de achtergrond voorbijlopen tijdens het fotomoment. Daarvoor legt de software meerdere beelden over elkaar en gebruikt daarvan steeds de delen waarop niemand loopt. Volgens Huawei kunnen twee tot drie mensen op die manier uit het beeld gehaald worden. De software kan ook reflectie van ramen wegfilteren.

Aan de voorkant zijn twee 32 megapixel-camera's geplaatst. Daarmee kunnen mensen ook video's in 4K en met 60 beelden per seconde gemaakt worden.

Geen Google-apps en diensten

De P40-serie werkt niet met Google-apps en -diensten vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Hierdoor hebben gebruikers geen toegang tot de Google Play Store. Huawei biedt zijn eigen AppGallery aan, maar daar staan vooralsnog geen populaire apps in zoals Facebook en WhatsApp. Deze apps moeten via een omweg geïnstalleerd worden.

De P40-serie is vanaf 7 april in Nederland te koop. De P40 kost 799 euro en de P40 Pro 999 euro. De P40 Pro+ verschijnt in juni en kost 1.399 euro.