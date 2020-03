Facebook hervat het factchecken van onjuiste en misleidende berichten in Nederland. Het bedrijf gaat daarvoor samenwerken met het Duitse persbureau DPA en het Franse persbureau AFP, maakt het donderdag bekend.

DPA gaat maandag in Nederland van start en heeft twee Nederlandse journalisten die zich op ons land gaan richten. Het Franse AFP verwacht uiterlijk in mei van start te gaan met één Nederlandse factchecker.

De factcheckers krijgen een overzicht van berichten die door Facebook- en Instagram-gebruikers als mogelijk misleidend of onjuist worden gerapporteerd. Ook berichten die door Facebooks algoritmes worden opgepikt, kunnen aan de journalisten voorgeschoteld worden.

Zodra een Facebook- of Instagram-bericht als (deels) onjuist of misleidend wordt beoordeeld, verschijnt het minder vaak in het nieuwsoverzicht van gebruikers. Daarnaast wordt het bericht voorzien van een waarschuwing en een link naar de nieuwsorganisatie die het bericht heeft gecontroleerd.

Uitzonderlijke situatie met enkel buitenlandse nieuwsmerken

Door de samenwerking met DPA en AFP komt een eind aan een periode van vier maanden waarin Facebook in Nederland zonder factcheckpartner zat. NU.nl stopte in november als laatste Nederlandse partner met de samenwerking. Eerder stapte ook Nieuwscheckers, een platform van de Universiteit Leiden, uit het programma.

Toen Facebook in 2017 in Nederland begon met het factcheckprogramma, waren andere media niet happig om voor Facebook aan de slag te gaan. Onder meer de NOS en persbureau ANP zeiden destijds "geen meerwaarde" en "geen enkele reden" te zien om met Facebook samen te werken.

Het is onduidelijk of Facebook de afgelopen tijd heeft gezocht naar Nederlandse partners om het programma voort te zetten. Een woordvoerder van Facebook had daar "geen informatie over".