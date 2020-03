Alle beschikbare data van de natuur in Nederland is gebundeld op een platform genaamd Nature Today. Hiermee kunnen mensen bekijken welke dieren en planten er in hun directe omgeving leven.

Plannen voor de website werden ruim een jaar geleden door de initiatiefnemers aangekondigd, waarna een crowdfundingactie werd gestart. Daarmee werd ruim 31.000 euro opgehaald.

Op het platform is op basis van de gebruikerslocatie te zien welke planten en dieren in de buurt aanwezig zijn. Dat gebeurt op basis van flora en fauna die door "tienduizenden natuurliefhebbers" zijn doorgegeven, schrijft Nature Today. Elke plant en dier is voorzien van een foto en begeleidende tekst, zodat de gebruiker ze kan herkennen.

"Je hoeft niet naar drukke natuurgebieden om van de natuur te genieten, want overal zijn veel verschillende dieren en planten te ontdekken", zeggen de makers. "Ook midden in de stad, bij jou in de straat en in je tuin."

Het zoeken van dieren en planten op basis van locatie is de eerste maand gratis te gebruiken, daarna moet er betaald worden. Een abonnement kost 2 euro per maand.