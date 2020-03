WhatsApp test een functie waarmee gebruikers de inhoud van doorgestuurde berichten eenvoudig kunnen googelen, bevestigt een woordvoerder van Facebook na berichtgeving door Android Police.

Het gaat om een icoontje bij een vergrootglas dat naast een doorgestuurd bericht verschijnt. Uit screenshots van Android Police blijkt dat het bericht daarmee geüpload kan worden naar Google, zodat gebruikers meer informatie over de inhoud kunnen vinden.

"We werken aan nieuwe mogelijkheden om gebruikers in staat te stellen meer informatie te vinden over berichten die vaak zijn doorgestuurd", aldus de Facebook-woordvoerder. "De functie wordt momenteel getest en we kijken ernaar uit de functie in de nabije toekomst uit te rollen."

WhatsApp labelt berichten die zijn doorgestuurd al als zodanig. Het bericht wordt daarbij voorzien van een pijltje en de tekst 'Doorgestuurd'. Als het bericht vaker dan vijf keer is doorgestuurd, zijn twee pijltjes zichtbaar.

De functie kan mogelijk helpen in de strijd tegen onjuiste of misleidende informatie. WhatsApp kan de inhoud van gesprekken zelf niet bekijken, maar door gebruikers in staat te stellen de inhoud eenvoudig te googelen, kunnen zij op zoek gaan naar betrouwbare of relevante context omtrent het bericht.