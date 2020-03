Facebook heeft in een blogbericht bekendgemaakt dat tot nu toe ruim een miljard mensen de coronavirusmelding op Instagram en Facebook hebben gezien.

De melding verschijnt als een popup in de apps. Deze verwijst naar overheids- en gezondheidsinstanties voor betrouwbare informatie over het coronavirus. In Nederland gaat het bericht naar de website van de Rijksoverheid.

Van de miljard gebruikers klikten 100 miljoen mensen door om meer informatie op te vragen, laat Facebook weten.

Facebook probeert desinformatie over het virus te bestrijden. Zo verwijdert het platform advertenties waarin een werkend medicijn wordt aangeboden. Op andere apps, zoals WhatsApp, weet Facebook niet precies wat er wordt gedeeld.

WhatsApp waarschuwde recent om niet zomaar berichten door te sturen. "Bevestig de feiten bij andere betrouwbare bronnen. Als je niet zeker weet of iets waar is, stuur het dan niet door."