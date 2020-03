Google brengt zijn podcastapp ook naar iOS. Dat heeft de techgigant woensdag bekendgemaakt in een blogpost. Ook krijgt de bestaande app op alle platformen een nieuw ontwerp.

De applicatie was tot nu toe alleen te gebruiken op Android-apparaten en op web. De app voorziet gebruikers van aanbevelingen op basis van hun luistergedrag. Naarmate gebruikers meer luisteren en zich op podcasts abonneren, zouden die tips persoonlijker worden.

Podcasts 2.0 krijgt een nieuw ontwerp met drie tabbladen: Thuis, Verkennen en Activiteit. Bij het tabblad Thuis zien gebruikers een feed waarin staat welke nieuwe afleveringen beschikbaar zijn van podcasts waarop ze zich hebben geabonneerd.

Het tabblad Verkennen geeft aanbevelingen voor shows en afleveringen weer die betrekking hebben op je interesses. Deze gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen beheerd worden via de instellingen van Google Podcasts.

Bij het tabblad Activiteit kunnen gebruikers zien welke downloads gepland staan en welke podcast als volgende wordt afgespeeld. Ook kunnen ze hun luistergeschiedenis bekijken.

Automatisch afleveringen downloaden

Gebruikers kunnen voor podcasts automatisch downloaden aanzetten en kunnen notificaties krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is van een podcast waarop ze zich hebben geabonneerd. Ook krijgt de app een donkere modus.

De nieuwe versie van de podcastapp is nu beschikbaar voor iOS en web. De uitrol van de nieuwe versie is ook voor Android begonnen, al kan het nog even duren voordat deze uitrol is voltooid.