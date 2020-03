T-Mobile-gebruikers meldden woensdag sinds 17.00 uur een storing met het vaste internet. Op de website allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen binnen. Na 22.00 uur leken de problemen te zijn opgelost.

Gebruikers lijken vooral problemen te hadden met vast internet thuis, mobiel internet zou nog wel werken. Het is niet bekend wat de oorzaak was van de storing of of die inmiddels volledig is opgelost.

Ook bij andere providers kwamen meldingen binnen van een internetstoring, al leken de problemen daar niet zo grootschalig als bij T-Mobile.

Op Twitter schreven meerdere mensen dat T-Mobile kampt met een DNS-storing. Het DNS-systeem zorgt ervoor dat mensen die een adres intikken in hun browser, naar de juiste plek op het internet gestuurd worden.

Een bezoeker van NU.nl gaf de tip om een andere DNS-server in te stellen, bijvoorbeeld die van Google. Het internet zou het dan weer doen.