De wereldgezondheidsorganisatie WHO breidt de WhatsApp-chatfunctie voor informatie over het coronavirus deze week uit naar het Spaans en het Arabisch, meldt Bloomberg. Door de chatfunctie beschikbaar te maken in andere talen, wil de WHO het bereik van betrouwbare informatie over het COVID-19-virus vergroten.

Op een later moment moet de chatfunctie beschikbaar worden in meer dan twintig talen. De WHO legt daarbij prioriteit bij talen die gesproken worden in regio's waar informatie minder goed beschikbaar is, zoals in delen van Afrika, Zuidoost-Azië en Midden-Amerika.

Door middel van sociale media als WhatsApp kan de WHO burgers voorzien van betrouwbare informatie als de overheid daar zelf niet in slaagt, bijvoorbeeld door een gebrek aan middelen of vanwege politieke afwegingen, zegt Andy Pattison van de WHO tegen Bloomberg.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde het coronavirus de afgelopen dag bijvoorbeeld "een klein griepje". Hij riep bestuurders van steden en deelstaten op om genomen maatregelen, zoals een lockdown, terug te schroeven.

Gebruikers kunnen de chatfunctie sinds vrijdag gebruiken om in contact te komen met een chatbot van de WHO. De dienst biedt cijfers, zet misverstanden recht en geeft antwoord op veelgestelde vragen.

