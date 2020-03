De Europese Commissie hoopt dat telecomproviders gebruikersdata van hun klanten willen delen om de verspreiding van het coronavirus te analyseren. KPN en VodafoneZiggo zeggen te willen meewerken als daarvoor een verzoek vanuit de overheid komt.

Het delen van gebruikersgegevens werd besproken in een videogesprek tussen Europees commissaris Thierry Breton, directeuren van Europese telecombedrijven en de GSMA, de brancheorganisatie voor de mobiele industrie. Het zou gaan om geanonimiseerde metadata van klanten, die dus niet herleidbaar zijn naar personen.

Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld locatiegegevens van mensen. Zo kan onder meer gemonitord worden op welke plekken veel mensen bij elkaar komen.

VodafoneZiggo zegt nog geen formeel verzoek van de Nederlandse overheid te hebben ontvangen om de data te delen. "Vodafone Group is bereid, indien dat technisch en juridisch haalbaar is, overheden te helpen om inzichten te ontwikkelen gebaseerd op grote geanonimiseerde datasets", laat een woordvoerder weten.

Ook KPN zegt te willen meewerken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Maar alleen wanneer dat ook in lijn is met strenge privacyrichtlijnen", zegt een woordvoerder.

"Er loopt momenteel een inventarisatie om te bezien of bevoegde autoriteiten in Nederland hier behoefte aan hebben. Indien dat het geval is, dan kunnen we dit wellicht onder bepaalde voorwaarden ook faciliteren, mits uiteraard ook kan worden voldaan aan de geldende privacywetgeving."

Het is vooralsnog niet bekend of en wanneer telecomproviders zo'n verzoek kunnen verwachten en op welke manier de gegevens dan gedeeld moeten worden.