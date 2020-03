Een nepwebshop die een vrouw uit Hongkong voor 28.000 euro heeft opgelicht, is offline gehaald. De Amerikaanse hostingprovider waar het webadres stond geregistreerd, heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Nederlandse autoriteiten om de website offline te halen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De vrouw bestelde enkele weken geleden voor duizenden euro's aan mondkapjes, aldus het OM. Zij heeft in Nederland aangifte gedaan, omdat de partij niet werd geleverd.

Omdat de nepwinkel misbruik maakte van de naam en gegevens van een legitieme groothandel uit Noord-Nederland, maakt het OM niet bekend welk webadres de nepwebshop gebruikte. Doorgaans worden gegevens met de politie uitgewisseld om een overzicht van uit de lucht gehaalde websites te bieden.

Het is vooralsnog onduidelijk wie achter de malafide webwinkel heeft gezeten. Mogelijk gaat het om personen die vanuit het buitenland opereren, aldus de OM-woordvoerder. De politie en het OM zijn deze week gestart met het onderzoek naar de zaak.

De Fraudehelpdesk waarschuwde begin maart voor oplichters die via internet middelen verkopen die zouden helpen tegen de verspreiding van het COVID19-virus. Het is onduidelijk of de hierboven genoemde nepwebshop nog meer slachtoffers heeft gemaakt.