Het is voor klanten van SNS Bank, ASN Bank en RegioBank weer mogelijk om te internetbankieren. De storing die dat sinds dinsdagmiddag in de weg zat, is aan het einde van de dag verholpen, laat een woordvoerder woensdag rond 10.10 uur weten aan NU.nl.

Door de problemen was het voor klanten van de Volksbank, waar de drie banken onder vallen, niet mogelijk om in te loggen op de website en in de app van hun bank.

De woordvoerder kon op dit moment niet zeggen wat de oorzaak van de storing bij de drie banken was. Dat wordt nog onderzocht, laat hij weten.

In de periode dat de banken getroffen waren, konden klanten nog wel gebruikmaken van hun betaalpas om in winkels af te rekenen.