Microsoft stopt vanaf mei voorlopig met het aanbieden van optionele updates voor Windows. Daarmee moet het besturingssysteem zo stabiel mogelijk werken zo lang de coronapandemie duurt.

Het bedrijf zegt in de komende maanden zijn prioriteit te leggen op het uitbrengen van beveiligingsupdates. Alle updates buiten de beveiligingsverbeteringen die niet essentieel zijn, worden gepauzeerd.

De nieuwe maatregel geldt voor alle versies van Windows die worden ondersteund. Tot mei zullen nog wel andere updates verschijnen. Hoe lang de pauze daarna duurt, is niet bekend.

Microsoft maakt in zijn updates onderscheid tussen B-, C- en D-updates. De C- en D-updates bevatten vaak nieuwe (test)functies, maar die zijn optioneel en raken niet aan de beveiliging van Windows. De B-updates verschijnen maandelijks en dat zal zo blijven "om te zorgen dat bedrijven en klanten beschermd en productief kunnen blijven".