Het Chinese bedrijf Royole heeft zijn nieuwe vouwtelefoon gepresenteerd. Het scherm van de FlexPai 2 is dankzij een vernieuwd scharnier beter te vouwen dan dat van zijn voorganger.

De FlexPai 2 heeft, net als de vorig jaar verschenen eerste versie, een 7,8-inchscherm dat door de helft kan worden gevouwen. Het scherm loopt altijd langs de buitenkant, ook na het inklappen.

Het toestel is voorzien van een nieuwe Snapdragon 865-chip en een Kyro 585-processor en ondersteunt de snellere mobiele 5G-netwerken.

De telefoon is volgens Royole lichter en dunner gemaakt dan de vorige. Ook is het scharnier versterkt en verbeterd. Dankzij het scharnier kan het scherm een stuk platter worden gevouwen, zodat er na het inklappen nauwelijks ruimte overblijft tussen de schermhelften die op elkaar liggen. De eerste FlexPai hield na het dichtvouwen flink wat ruimte tussen de schermdelen en leek daardoor op een dikke portemonnee.

Meer details zijn nog niet bekend. Wel zegt Royole het toestel tijdens het tweede kwartaal van dit jaar uit te willen brengen. Of dat ook in Nederland gebeurt, is niet bekend. De eerste FlexPai verscheen hier niet. Ook de prijs is nog onbekend.

Royole was in 2018 de eerste fabrikant met een werkende vouwtelefoon, al kampte het toestel wel met problemen in de software. Zo paste het scherm zich niet altijd goed aan na het open- en dichtvouwen.