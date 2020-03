Instagram heeft een nieuwe functie uitgerold waarmee vrienden samen via een online videogesprek naar berichten kunnen kijken.

De functie wordt Co-Watching genoemd. Mensen kunnen hiermee berichten bekijken die een gebruiker leuk heeft gevonden of heeft opgeslagen. Ook kunnen foto's en video's bekeken worden die Instagram zelf aanbeveelt.

Zo start je Co-Watching Open Instagram en ga naar een privégesprek

Tik in een privebericht op het camera-icoon om een videogesprek te starten, dat kan met meerdere personen tegelijk

Tik linksonder in beeld op het foto-icoon

Kies de foto of video die je wil delen

Instagram bracht ook andere vernieuwingen uit in de app. Zo kunnen mensen stickers over de omgang met het coronavirus delen, waarmee gebruikers anderen kunnen aanraden om bijvoorbeeld handen te wassen of thuis te blijven.

De dienst maakt verder bekend meer te doen om de verspreiding van desinformatie tegen te houden. Zo worden berichten die als nep zijn bestempeld door factcheckers lager in de nieuwsoverzichten gehouden, zodat minder mensen ze te zien krijgen.

