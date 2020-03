Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX ziet de afgelopen dagen een forse toename van het dataverkeer. Zondag werd er zelfs een nieuw record behaald: er werd 7,88 terabit per seconde verwerkt, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

De AMS-IX is een groot knooppunt van internetverkeer in Nederland. Een groot deel van het internetverkeer met het buitenland en de gegevensstroom tussen Nederlandse internetproviders wordt afgehandeld via het netwerk van AMS-IX.

Het verkeer op dit netwerk nam fors toe vanaf 10 maart, blijkt uit cijfers van AMS-IX. In februari werd er per dag nog 48 tot 50 petabyte aan internetverkeer verwerkt. Afgelopen week steeg tot gemiddeld 56,31 petabyte per dag. Een volumestijging van grofweg 17 procent. "Dit is ongetwijfeld een gevolg van het coronavirus", aldus de woordvoerder.

Internationaal mobiele roaming neemt af

Nu veel landen wegens het COVID-19-virus reisbeperkingen hebben ingesteld, is het verkeer op de GRX, een platform voor mobiele roaming, juist afgenomen. Het gaat hierbij om Nederlanders in het buitenland en buitenlanders die in een voor hen vreemd land van mobiele data gebruik maken.

Begin februari werd per dag nog gemiddeld 432,96 terabyte aan dataverkeer verwerkt. Vorige week was dit bijna gehalveerd, toen werd dagelijks gemiddeld 220,51 terabyte verwerkt.

Meerdere techbedrijven zien een grote toename aan dataverkeer. Zo maken thuiswerkende Nederlanders veel meer gebruik van VPN-diensten en worden ook zakelijke chatdiensten vaker gebruikt.

