Vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen mensen niet in grote groepen bij elkaar komen. Hierdoor kan misschien niet iedereen bij een uitvaart zijn. Via een livestream is het toch mogelijk om het afscheid van een overleden dierbare bij te wonen.

Richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staan geen grote bijeenkomsten meer toe. Voor uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen nog dertig mensen bij elkaar komen, op gepaste afstand. Als meer mensen bij de dienst aanwezig willen zijn, moet dat op een andere manier.

De Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) merkt dat livestreams de afgelopen tijd vaker worden ingezet. "Dat gebeurt meer, omdat er minder mensen fysiek aanwezig kunnen zijn", zegt BGNU-directeur Heidi van Haastert. Hoeveel vaker dat nu gebeurt in vergelijking met een paar maanden terug, is niet bekend.

Snelle uitrol van livestreamcamera's

Uitvaartorganisatie DELA merkt ook een stijging en werkt hard om op 28 uitvaartlocaties in Nederland livestreammogelijkheden te bieden. "We hangen een professionele camera op, zodat genodigden thuis met een speciale code kunnen inloggen om de uitvaart bij te wonen", zegt woordvoerder Martijn van de Koolwijk. "Deze week hopen we het project af te ronden."

Dat is nog niet na een knip in de vingers gebeurd. "De techniek moet in orde zijn. Stel dat honderd mensen inloggen, dan nog moet de kwaliteit goed blijven." De organisatie biedt op dit moment op één plek een livestream aan. Wel werden diensten al langer vastgelegd en op een usb-stick meegegeven, zodat mensen er later nog eens naar kunnen kijken.

Het livestreamen van dit soort plechtigheden is niet nieuw. "Dat gebeurde al vaak als bijvoorbeeld oudere mensen, te zwak om te reizen, vanuit het buitenland bij een uitvaart aanwezig wilden zijn", zegt Van de Koolwijk. "Dat ging dan vaak via een telefoon of iPad."

Bij grotere uitvaartcentra kunnen zelfs een regisseur en cameraman tijdens de dienst aanwezig zijn. "Zij zitten in een cabine zodat de familie daar verder geen last van heeft", zegt Van Haastert. "Dat gebeurt wel in opdracht van de nabestaanden. Camera's zijn dan verdekt opgesteld."

Zelfstandig cameraman Rens Hulman gebruikt zijn apparatuur nu om uitvaarten te livestreamen. (Foto: Rens Hulman)

Cameraman helpt nabestaanden uit de brand

Waar geen camera's hangen, worden alternatieven bedacht. Rens Hulman werkt zelfstandig als cameraman en verzorgt normaal gesproken livestreams bij evenementen en grote online colleges. Maar vanwege het coronavirus werden opdrachten afgezegd en zat hij ineens om werk verlegen. Via via werd hem gevraagd om een opname van een uitvaart te maken, omdat niet iedereen kon komen.

"Toen dacht ik: waarom zou ik het niet meteen livestreamen?", zegt Hulman. "Dat werd goed ontvangen en in de betreffende kerk vroegen ze meteen of ik ook een andere dienst wilde vastleggen."

Hulman schreef een Facebook-bericht waarin hij uitlegt mensen uit de brand te willen helpen. "Ik heb de commerciële tarieven losgelaten, ik kom hiermee net uit de kosten", laat hij weten.

De reacties zijn tot nu toe positief. "Mensen vinden het een mooie oplossing", vertelt Hulman. "Die berichten komen van de aanwezige familie, maar ook van mensen die via een livestream hebben meegekeken. Ik probeer het zo professioneel mogelijk in beeld te brengen, zonder in de weg te lopen."