Door een storing is het dinsdagmiddag voor klanten van SNS, ASN Bank en RegioBank niet mogelijk om gebruik te maken van internetbankieren.

Volgens een woordvoerder van de Volksbank, het moederbedrijf van de drie merken, is het voor klanten niet mogelijk om in te loggen op de website of de mobiele app.

"Klanten kunnen wel gewoon betalen met hun betaalpas, bijvoorbeeld voor hun boodschappen in de supermarkt", vertelt de woordvoerder.

Het is niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt of wanneer deze verholpen zal zijn. "We weten nog niet waar dit aan ligt en werken hard aan een oplossing", aldus de woordvoerder.