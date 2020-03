Bij de politie is in het afgelopen jaar 188 keer melding of aangifte gedaan van gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij ransomware worden bestanden en systemen van een computer versleuteld en eist de gijzelnemer losgeld om deze weer vrij te geven. Bedrijven en organisaties die geen back-ups hebben of cruciale gegevens missen, voelen zich vaak genoodzaakt om aan deze eis te voldoen.

In 2019 werden onder meer de Universiteit Maastricht en geldwisselkantoor Travelex slachtoffer van gijzelsoftware. Een jaar eerder waarschuwde de Europese politieorganisatie Europol al dat ransomware de komende jaren de grootste dreiging op het gebied van internetfraude zal zijn.

Bedrijven en organisaties kunnen zich verzekeren tegen een digitale gijzeling. Daarmee kunnen kosten die worden gemaakt door zo'n aanval worden vergoed. Ook als er losgeld betaald wordt, keert een verzekeraar dat onder aan de streep uit, bleek eerder uit een rondgang van NU.nl.