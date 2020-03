De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inventariseert hoe voertuigfabrikanten omgaan met het verzamelen van gegevens van moderne auto's. De toezichthouder heeft daarvoor tien bedrijven met een Europese vestiging in Nederland aangeschreven en om informatie over hun werkwijze gevraagd, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

Moderne auto's verzamelen onder meer locatiegegevens en informatie over iemands rijgedrag. "Dit kan gaan om zeer gevoelige informatie", waarschuwde de AP begin maart.

"Uit locatiegegevens is bijvoorbeeld af te leiden hoe vaak iemand naar de dokter gaat, de sportschool bezoekt of juist een snackbar en hoe laat iemand thuiskomt van werk. Maar ook of iemand naar een verslavingskliniek rijdt, een familielid bezoekt in de gevangenis of de auto elke week parkeert bij een kerk, moskee of synagoge."

Volgens het FD heeft de Autoriteit Persoonsgegevens contact gezocht met Tesla, VDL Nedcar en de bouwer van elektrische voertuigen Spijkstaal. Een woordvoerder van de toezichthouder kan niet zeggen welke bedrijven zijn aangeschreven, maar zegt - in tegenstelling tot wat de zakenkrant schrijft - dat Fiat Chrysler niet tot de selectie behoort.

De inventarisatie richt zich op producenten van personenauto's, bedrijfswagens en vrachtwagens. Na een analyse van de opgevraagde gegevens moet blijken of er aanleiding is voor een vervolgonderzoek.