Het aantal Twitter-gebruikers is in een jaar tijd met bijna een kwart gegroeid, maakt het bedrijf maandag bekend. In de eerste drie maanden van 2020 kwam het aantal gebruikers uit op 164 miljoen. Dat is ongeveer 23 procent meer dan de 134 miljoen gebruikers in het eerste kwartaal van 2019.

"De wereldwijde gesprekken over COVID-19 zijn naast productverbeteringen de drijvende kracht achter de stijging van het aantal maandelijks actieve gebruikers", verklaart Twitter. In het laatste kwartaal van 2019 had het sociale medium nog 152 miljoen gebruikers, 12 miljoen minder dan nu.

Door getroffen maatregelen zijn gebruikers wereldwijd voor nieuwsvoorziening en contact met vrienden en familie afhankelijker geworden van sociale media.

Ondanks de toename van het aantal gebruikers verwacht Twitter financieel niet van de situatie te profiteren. De omzet in het eerste kwartaal van 2020 valt naar verwachting lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. De pandemie heeft geleid tot een afname van advertentie-inkomsten, de grootste inkomstenbron van Twitter.

