Hackers proberen in te breken in de systemen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, bevestigt de organisatie aan persbureau Reuters nadat een malafide website was ontdekt die het interne e-mailsysteem van de WHO nabootste. "Hoewel harde cijfers ontbreken, vindt er een grote toename plaats van cyberaanvallen gericht op de Wereldgezondheidsorganisatie", zegt WHO-veiligheidsmanager Flavio Aggio tegen het persbureau.

Volgens Aggio was de aanval met de website bedoeld om wachtwoorden van WHO-personeel buit te maken. De hackers zijn daar volgens hem niet in geslaagd, maar de wereldgezondheidsorganisatie heeft wel een webpagina gepubliceerd om tegen dit soort aanvallen te waarschuwen.

Wie er achter de aanval zit, is onduidelijk. Organisaties van de Verenigde Naties, waaronder de WHO, zijn regelmatig doelwit van digitale spionage. Ook de motivatie om de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens de coronapandemie aan te vallen, is onduidelijk. Een bericht van Reuters aan een e-mailadres van de hackers bleef onbeantwoord.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.