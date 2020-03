Thuiswerkende Nederlanders gebruiken de afgelopen weken massaal VPN-diensten. Cisco zag een vertienvoudiging van het VPN-gebruik en de zakelijke versie van NordVPN zag het gebruik in Nederland stijgen met 240 procent.

Via het VPN-netwerk kunnen gebruikers via een veilige verbinding op afstand werken. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld thuis hun werkmail bekijken. Aanbieder NordVPN ziet de grootste stijging bij NordVPN Teams, de zakelijke variant van de VPN-dienst en dus de variant die gebruikt wordt om thuis te werken.

Het gebruik van zakelijke VPN's schoot vanaf 11 maart omhoog in Canada, Oostenrijk en Nederland en groeide in die landen met meer dan 200 procent. Met een stijging van 240 procent steeg het VPN-gebruik in Nederland wereldwijd het sterkst. In Italië steeg het gebruik opvallend genoeg met maar 10 procent.

Ook werken mensen langer, blijkt uit cijfers van de VPN-aanbieder. Gemiddeld werken mensen per dag twee uur langer dan normaal. "Dit komt misschien omdat mensen niet heen en weer pendelen naar hun werk. In plaats van in het verkeer te zitten, kiezen ze ervoor om te werken", legt Daniel Markuson, privacy-expert bij NordVPN Teams, uit.

Vertienvoudiging VPN-gebruik Cisco

Cisco zag de stijging juist in het begin van de maand. In de eerste tien dagen van maart vertienvoudigde het gebruik van de dienst, vertelt Michel Schaalje, verantwoordelijk voor de cybersecurity bij Cisco, aan NU.nl.

"We merken een gigantische toename van VPN-gebruik. Bestaande klanten schalen op en we krijgen veel nieuwe klanten binnen", vertelt Schaalje.

Vooral populair is de combinatie van een VPN met multifactor authenticatie. Medewerkers moeten dan een extra verificatie doen wanneer ze inloggen op de VPN-dienst. Ze krijgen dan een code op hun telefoon die ze moeten invoeren om te kunnen inloggen. "Er is een gigantische vraag naar deze extra beveiligingsslag", aldus Schaalje.

Schaalje ziet bij Cisco nog geen problemen door de grote drukte. Wel schalen ze de infrastructuur op om de drukte het hoofd te bieden.

