De VS gaat supercomputers inzetten in de strijd tegen het coronavirus, schrijft het Witte Huis maandag. IBM, Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft en het Amerikaanse Department of Energy gaan wetenschappers toegang geven tot deze supercomputers om onderzoek te doen naar het COVID-19-virus. De hoop is dat hierdoor sneller een vaccin voor het coronavirus ontwikkeld wordt.

Er worden in totaal zestien supercomputers beschikbaar gemaakt. Met de computers kunnen de onderzoekers enorme aantallen berekeningen verwerken waardoor wetenschappers in een aantal uren of dagen antwoorden kunnen krijgen op complexe wetenschappelijke vragen. Normaal zouden ze daar weken of maanden op moeten wachten.

Onderzoekers die de computers willen gebruiken bij projecten die te maken hebben met het COVID-19-virus, kunnen een voorstel indienen. Dit voorstel wordt dan beoordeeld. Er wordt gekeken of het voorstel genoeg bijdraagt aan de volksgezondheid.

"Amerika komt samen om COVID-19 te bestrijden en dat betekent dat we de volledige capaciteit van onze supercomputers van wereldklasse moeten benutten om snel wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen en een vaccin te bevorderen", aldus Michael Kratsios, Chief Technology Officer van de VS.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.