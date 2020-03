Rusland wil via de telefoons mensen gaan volgen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De Russische premier Mikhail Mishustin heeft autoriteiten maandag vijf dagen de tijd gegeven om een ​​systeem te ontwikkelen die dit mogelijk maakt.

De maatregel traceert "burgers die in contact staan met besmette patiënten op basis van informatie van mobiele providers over de locatie van een mobiele telefoon van een bepaalde persoon".

Rusland zou hiermee burgers "op de hoogte kunnen brengen als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en relevante berichten kunnen sturen om hen te informeren over de noodzaak van zelfisolatie", aldus het ministerie van Communicatie in een verklaring.

Ook zou de informatie doorgegeven worden aan een speciaal regionaal hoofdkwartier dat is opgezet om de pandemie te bestrijden.

Meerdere landen volgen smartphones tijdens coronacrisis

Het Kremlin zei dat de maatregel legaal was en deel uitmaakt van de maatregelen die Rusland neemt om de verspreiding van het virus te stoppen.

Meerdere landen zetten technologie in om de uitbraak van het COVID-19-virus het hoofd te bieden. Vorige week maakte Israël bekend de telefoons van coronapatiënten een maand lang te gaan volgen.

Taiwan gaat nog een stap verder, daar worden smartphonesignalen continu in de gaten gehouden om te controleren of mensen thuisblijven. De staat waarschuwt dat autoriteiten binnen een kwartier op de stoep staan als blijkt dat mensen hun woonadres verlaten of dat hun telefoon uitstaat.

