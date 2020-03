De systemen van een groep ziekenhuizen in Parijs waren zondag doelwit van een ddos-aanval. De aanval verstoorde tijdelijk de toegang tot thuiswerkprogramma's en e-mail, schrijft de Franse krant L'Express maandag.

De ziekenhuisgroep speelt een belangrijke rol in het bestrijden van de coronacrisis in de Franse hoofdstad. Momenteel liggen 665 coronapatiënten in Parijs op de intensive care.

De aanval op ziekenhuisgroep Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP), dat in totaal 44 ziekenhuizen beslaat, duurde ongeveer een uur.

Bij een ddos-aanval worden er zoveel aanvragen op een server afgevuurd, dat deze tijdelijk niet meer toegankelijk is.

