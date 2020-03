De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft drieduizend privacyklachten uit 2019 nog niet verwerkt, staat in een maandag verstuurde Kamerbrief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De AP waarschuwt al langer te weinig capaciteit te hebben om alle klachten op tijd te behandelen. De minimale wachttijd bedraagt nu zes maanden. Vooral klachten over het inzien van eigen persoonsgegevens en bedrijven die mensen illegaal via telemarketing benaderen, blijven langer liggen.

In antwoord op Kamervragen zegt minister Dekker dat zes maanden wachttijd "lang is te noemen". Hij wijst er wel op dat het aantal klachten in de tweede helft van 2019 gedaald is.

In totaal ontving de AP vorig jaar 27.800 klachten. Van deze klachten gaat het in 19.000 gevallen om tips of andere meldingen die de autoriteit niet per se hoeft te onderzoeken.