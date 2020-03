Er komt voorlopig geen gigabit-internet in Rotterdam. VodafoneZiggo legt alle werkzaamheden stil vanwege het coronavirus.

Dat komt omdat VodafoneZiggo momenteel geen monteurs meer uitstuurt, terwijl die wel nodig zijn om het snellere internet aan te sluiten bij consumenten. In gesprek met TotaalTV zegt het bedrijf zich nu volledig te richten op het "voorkomen en verhelpen van storingen en het garanderen van de netwerkcapaciteit".

Gigabitinternet is een internetverbinding met een snelheid gemeten in gigabit, in plaats van het gangbare megabit. VodafoneZiggo was van plan om dit jaar twee derde van alle Ziggo-klanten te voorzien van een verbinding met een snelheid van 1 gigabit per seconde.

De eerste gigabitverbindingen werden afgelopen jaar in Utrecht aangesloten. Op 24 maart zou Rotterdam aan de beurt zijn, maar dat gaat niet door.

