Terwijl landen wereldwijd op slot gaan en burgers manen binnen te blijven, stijgt de vraag voor apps waarmee mensen tóch met elkaar in contact kunnen blijven. In de top tien van de appchart van Apple zien we bekende namen van oudgediende chatapps als Zoom en Microsoft Teams. Maar met stip op één staat in Nederland opeens een andere app: Houseparty.

Echt nieuw is Houseparty niet. Deze app is sinds 2016 op de markt, en werd vorig jaar gekocht door Epic Games, de maker van Fortnite. Maar nu vrijmibo's en vriendenavonden wegvallen vanwege de coronacrisis, blijkt de app bijzonder in trek.

Je vindt de app hier in de App Store, en hier in de Play Store.

Simpel videochatten

Houseparty is een app waarin je kan videochatten met maximaal acht mensen tegelijkertijd. Je chatpartners worden in splitscreen getoond, waardoor je elkaar allemaal kan zien.

Het werkt vrij simpel. Je downloadt de app, maakt een account aan, en kiest ervoor om contactpersonen uit je telefoon of uit Facebook te importeren. Je kan ook vrienden op naam zoeken, of via hun profiellinks.

De app laat je vrienden weten of je de app zelf open hebt staan of niet. Zo weet je zeker dat je niet gebeld wordt op een moment dat het niet uitkomt.

Aan elke party kunnen dus acht mensen meedoen. Dat klinkt misschien weinig, maar je kan wel verschillende party's tegelijkertijd aan hebben staan.

Ben je eenmaal een gesprek begonnen, dan kan je de camera en de microfoon met een simpele druk op de knop uitzetten. Je kan wisselen tussen de selfie- en de gewone camera's. Ten slotte kun je het gesprek op slot zetten, zodat niemand er meer bij kan.

En heb je zin om meer te doen dan alleen kletsen? Het unieke aan Houseparty is dat het spelletjes bevat. Het zijn simpele sociale partygames, zoals een quizgame en tekenspel Quick Draw, waarbij je moet raden wat voor voorwerp iemand anders getekend heeft.

Groepschatetiquette

Met Houseparty kun je dus snel aan de slag. Zoals altijd is het wel handig aan de etiquette van videochat te denken:

Test van te voren of de app goed werkt, zo voorkom je ergernissen

Zet je microfoon uit als je niet aan het praten bent, zodat iedereen niet elk geluidje aan jouw kant kan meebeleven

Vergeet niet dat je camera altijd loopt totdat jij hem uitzet, dus druk even op de goede knop voordat je naar de wc rent

Let op je omgeving: is er een kans dat een kind of huisdier zomaar binnen rent?

Geen zin in Houseparty? Over de meest gangbare opties, Skype, Facetime en WhatsApp legden we al eerder uit hoe ze werken. Deze communicatieapps maken het gemakkelijk om simpel met vrienden of familie te videochatten, al bevatten ze geen spelfuncties.

En mis je het om met vrienden naar de film te gaan? Download Netflix Party, een tekstchatapp die Netflix-video voor alle deelnemers gelijkschakelt. Zo kijk je samen dezelfde film. Ondertussen kun je rustig samen chatten.