ING wacht toch iets langer met het uitfaseren van het Transactie Autorisatie Nummer (TAN), waarmee klanten elektronisch betaalopdrachten kunnen bevestigen. De bank kan niet meer garanderen dat er medewerkers aanwezig zijn om klanten te helpen bij de overstap, schrijft ING.

"Alles staat op zijn kop en dat geldt ook voor onze plannen", aldus ING. Wanneer de code wel verdwijnt, weet de bank niet.

Klanten die te horen hebben gekregen dat hun TAN-codes vanaf 3 maart niet meer te gebruiken zijn, kunnen alleen nog gebruik maken van een scanner of app. Alle andere klanten kunnen de codes nog steeds gebruiken.

ING heeft de TAN-code al meer dan dertig jaar in gebruik. Deze codes werden geleverd via sms en een papieren lijst. Vanaf 2017 is het mogelijk om mobiel te bankieren bij de bank.