De maatregel die Netflix donderdag aankondigde om bitsnelheden te verlagen in heel Europa duurt in ieder geval 30 dagen en ging zaterdagavond in, meldt het bedrijf. Ook Disney heeft aangekondigd om de bitsnelheden voor zijn videodienst, Disney+, te verlagen.

In eerste instantie leek het erop dat de snelheden al op donderdag omlaag gingen, om de impact op het Europese internetverkeer te verminderen. Netflix heeft toen echter de maatregel in Italië en Spanje getest en rolt deze nu uit naar de rest van Europa.

Het gaat om het verlagen van de bitsnelheid binnen individuele kwaliteitscategorieën, waardoor de beeldkwaliteit op elk niveau iets omlaag gaat. Volgens Netflix is dit nauwelijks merkbaar en "krijgt iedereen de kwaliteit waar hij voor betaald heeft".

Disney+ volgt het voorbeeld van Netflix en YouTube en zegt het dataverkeer vanaf dinsdag met 25 procent te willen terugdringen. Netflix is daar al in geslaagd. Ook zet Disney voorlopig de uitrol van Disney+ in Frankrijk op pauze, meldt Reuters.

Momenteel wordt de internetinfrastructuur in Europa sterker belast omdat veel mensen vanuit huis moeten werken. De Europese Unie heeft streamingdiensten daarom gevraagd om te proberen hun impact op het netwerk te verkleinen.

Netflix zegt de maatregel ook in te willen zetten voor internetproviders in andere landen waar mensen thuiszitten vanwege het coronavirus. Die moeten daar wel eerst om vragen, zegt het bedrijf, want de wensen wisselen van land tot land.

