Huawei wijst gebruikers in Duitsland op een app genaamd AppSuche, waarmee bezitters van een Huawei-smartphone populaire apps kunnen downloaden zonder gebruik te maken van de Play Store. De nieuwste Huawei-smartphones hebben geen Play Store of andere Google-apps, omdat de twee bedrijven geen zaken met elkaar mogen doen vanwege een door de Verenigde Staten opgelegd handelsverbod.

AppSuche is in Duitsland verkrijgbaar in Huaweis eigen appwinkel, de AppGallery, maar in Nederland ook te downloaden via een website.

De app zoekt bij andere bronnen, zoals de website van de ontwikkelaar, naar de mogelijkheid om apps alsnog te installeren. Onder meer de populaire apps van Facebook, waaronder WhatsApp en Instagram, en Google zijn op die manier te vinden.

In Nederland heeft Huawei de Mate 30 Pro zonder Google-diensten op de markt gebracht. In april volgt ook de opvouwbare Mate Xs met hetzelfde gebrek. Op beide smartphones kunnen gebruikers apps downloaden via de appwinkel AppGallery, maar veel populaire apps zijn daarin niet te vinden.

Aan Duitse klanten laat Huawei weten dat zij apps ook kunnen downloaden "via diensten derden, zoals AppSuche". Een woordvoerder van Huawei Nederland bevestigt tegen NU.nl dat AppSuche een app van een derde partij is, maar kon zaterdag niet meer context over de verwijzing naar deze app bieden.