Apple TV+ verlaagt de kwaliteit van zijn streamingdienst naar sd, bevestigt een woordvoerder zaterdag aan NU.nl. Met de maatregel volgt het bedrijf Netflix, YouTube en Amazon Prime, die ook al gehoor gaven aan de oproep om de druk op het internet in verband met de coronacrisis te verlagen.

De maatregel geldt in Europa, maar het is onduidelijk hoelang Apple TV+ in sd blijft streamen. Een woordvoerder van Apple kon die vraag niet beantwoorden.

Ook YouTube streamt de komende periode standaard in sd. Netflix verlaagt de bitsnelheid van zijn videostreams, maar belooft dat abonnees de videokwaliteit behouden die bij bij hun abonnement hoort. Beide bedrijven nemen de maatregel in eerste instantie voor dertig dagen.

De stappen volgen na een oproep van Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt). Die wil met het verlagen van de kwaliteit voorkomen dat het internet in de EU vastloopt nu veel mensen vanwege de coronacrisis thuis moeten werken en worden opgeroepen om binnen te blijven.

