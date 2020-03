De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vrijdag in samenwerking met Facebook een chatfunctie gestart via WhatsApp. Gebruikers met vragen over het coronavirus kunnen daarmee onder meer de laatste officiële cijfers inzien, en antwoord krijgen op de meest gestelde vragen.

De WHO Health Alert is te bereiken door 'hi' te appen naar het speciale telefoonnummer +41 798 931 892 of te klikken op deze link.

Daarna krijg je een menu met opties, waaronder een met de meest gestelde vragen zoals wat de symptomen zijn van COVID-19 en hoe om te gaan met stress tijdens de uitbraak.

Ook is er een segment met valse informatie die de WHO graag recht zet. Het coronavirus wordt niet verspreid via muggenbeten, bijvoorbeeld. Ook is er geen bewijs dat knoflook eten, hoe gezond dat ook is, niet helpt om jezelf te beschermen tegen het virus.

Screenshot van de WHO Health Alert op WhatsApp

De berichtendienst heeft de potentie om 2 miljard mensen te bereiken, en is volgens de WHO bedoeld voor iedereen: van leiders van landen en gezondheidswerkers tot familie en vrienden.

